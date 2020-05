Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW und LKW - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 08.05.2020, circa 09:00 Uhr bis Samstag, den 09.05.2020, circa 08:30 Uhr kam es in der Zurmaiener Straße in Trier zu massiven Sachbeschädigungen an zwei geparkten Fahrzeugen.

Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen auffällig gelb lackierten BMW X6 sowie einen blauen MAN LKW in Form von Lackkratzern und Eindellungen. Gleichzeitig wurde an beiden Fahrzeugen jeweils ein umgekehrtes Hakenkreuz eingeritzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnr. 0651-9779 3200 zu melden.

