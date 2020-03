POL-ME: Balkonbrand - aufmerksamer Zeuge greift ein - Ratingen - 2003129

Polizei Mettmann

Balkonbrand - aufmerksamer Zeuge greift ein - Ratingen - 2003129

Mettmann

Ein aufmerksamer 36-jähriger Zeuge löschte am Sonntagmittag selbstständig mit einem Feuerlöscher einen Brand auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses an der Hans-Böckler-Straße in Ratingen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Was war genau passiert?

Gegen 14:15 Uhr stellte der 36-jährige Ratinger zufällig den Brand auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses fest. Ohne zu zögern ergriff der couragierte Zeuge zwei Feuerlöscher einer angrenzenden Tankstelle und erklomm ein Garagendach, welches sich unmittelbar neben dem Balkon befand.

Vom Garagendach aus löschte der Ratinger das Feuer auf dem Balkon. Anschließend informierte er die Feuerwehrwache Ratingen, die die weiteren Löschmaßnahmen durchführte.

Auf dem Balkon hatten sich Holzlatten aus bisher ungeklärter Ursache entzündet. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei möchte sich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für das schnelle und couragierte Eingreifen des Zeugen bedanken.

Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung oder weitere sachdienliche Angaben tätigen können, können sich jederzeit an die Polizei Ratingen, Telefonnummer 02102 / 9981-6210, wenden.

