POL-ME: Audi flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei ermittelt - Langenfeld - 2003128

Ein dunkler Audi flüchtete am Sonntagabend (22. März 2020) nach einem Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße in Langenfeld unerkannt in Fahrtrichtung Düsseldorf. Die Unfallbeteiligte ließ er, leicht verletzt, in ihrem roten VW Polo zurück. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Was war zuvor passiert?

Gegen 20:40 Uhr befuhr die 30-jährige Langenfelderin mit ihrem roten VW Polo die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf. Sie hatte die Absicht, in Höhe der Haus-Nummer 42 nach links auf ein dortiges Tankstellengelände abzubiegen. Während sie verkehrsbedingt halten musste, fuhr ihr ein nachfolgendes Fahrzeug ungebremst hinten auf. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges stieg zunächst aus und erkundigte sich bei der Langenfelderin nach ihrem Befinden. Nachdem diese angegeben hatte, unter Schock zu stehen und die Polizei informieren zu wollen, begab sich der Verursacher zurück zu seinem Fahrzeug. Er entfernte sich unmittelbar von der Unfallstelle über die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die 30-Jährige blieb leicht verletzt an der Unfallstelle zurück und informierte umgehend die Polizei. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Unfallverursacher verlief ergebnislos.

Die Geschädigte kann den flüchtigen Fahrzeugführer folgendermaßen beschreiben:

- circa 60 Jahre alt - circa 180 cm groß - graue Haare - Brillenträger - dunkle Kopfbedeckung - südländisches Erscheinungsbild

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Audi unbekannten Typs handeln, der mit Schäden im Frontbereich von der Unfallstelle flüchtete.

Die Schadenshöhe an dem VW Polo wird auf circa 1.700 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug, dem Fahrer sowie zu dem Unfallhergang tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit in Verbindung zu setzen.

