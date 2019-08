Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Todesfelde/Stuvenborn - Geschwindigkeitsmessungen an den Todesfelder Kurven

Bad Segeberg (ots)

Am 18.08.19 führte die Polizei im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes Geschwindigkeitsmessungen an der K109 durch.

Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg kontrollierten zwischen 13:45 Uhr und 17:00 Uhr die gefahrenen Geschwindigkeiten an der K109 zwischen Todesfelde und Stuvenborn. Aufgrund der vielen Kurven ist die Strecke bei Motorradfahrern sehr beliebt. Gleichzeitig birgt das schnelle Durchfahren der kurvenreichen Strecke eine erhöhte Unfallgefahr. Die Kräfte des Verkehrsüberwachtungstrupps richteten mehrere Messstellen mit einem ESO-Messfahrzeug (sogenanntes Blitzerfahrzeug), einem handbetriebenen Lasermessgerät sowie mehreren Anhalteposten ein. Vermutlich aufgrund von Regen war nur mäßiger Motorradverkehr feststellbar. Es konnten jedoch auch bei vorbeifahrenden PKW zum Teil erhebliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Insgesamt wurden 85 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Zwei Fahrer müssen sich auf ein Fahrverbot einstellen. Negativer Spitzenreiter war ein 43jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Kreis Segeberg mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 106 km/h bei erlaubten 60. Ihn erwartet voraussichtlich ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot. Weiterhin führte in einem Fall der Umbau von Reifen und Fahrwerk zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die Polizei wird auch zukünftig derartige Kontrolleinsätze durchführen.

