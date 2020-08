Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahme nach Bedrohung

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 06. August, wurden ein 15-Jähriger und ein 29-Jähriger kurz nach Mitternacht am Berliner Platz mit einer Softair-Waffe bedroht. Die beiden waren gegen 0:15 Uhr mit einem Unbekannten unvermittelt in Streit geraten. Nachdem dieser einen Bekannten zur Verstärkung hinzugerufen hatte, kam es zunächst zu einer Körperverletzung. Der Hinzugerufene 32-Jährige schubste den 29-jährigen Hagener. Anschließend bedrohte er ihn und seinen jugendlichen Begleiter damit, seine Softair-Waffe gegen sie einzusetzen. Der unbekannte Beteiligte entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei. Der 32-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Waffe sichergestellt. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell