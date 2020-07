Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vollbrand eines kombinierten Wohn.-und Werkstattgebäudes

vier verletzte Personen

Northeim (ots)

Northeim (Se) 37574 Einbeck - Greene, Hohler Weg 1 a Samstag, den 11.07.2020, gegen 09.12 Uhr Am Samstag, gegen 09.12 Uhr, wurde der Feuerwehrleitstelle in Northeim ein Brand in einer Werkstatt im Einbecker Ortsteil Greene, Hohler Weg 1 a, gemeldet. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand das kombinierte Wohn.-und Werkstattgebäude bereits in Vollbrand. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Durch das Feuer entstand eine größere Rauchwolke, die sich in Richtung Kreiensen bewegte. Infolgedessen wurde eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst. Luftmessungen vor Ort ergaben, dass es zu keiner gesundheitsbelastenden Beeinträchtigung gekommen war. Durch das Feuer wurden zwei Bewohner durch Rauchgasintoxikation verletzt. Ein weiterer Bewohner erlitt Brandverletzungen. Alle drei wurden ins Einbecker Krankenhaus verbracht. Bei den Löscharbeiten verletzte sich zudem ein Feuerwehrmann leicht. Gegen 13.30 Uhr war der vordere Teil des Gebäudes abgelöscht. Die Löscharbeiten im hinteren Teil verliefen schwieriger, da dort abgelagerte Reifen in Brand gerieten. Das Gebäude ist unbewohnbar. Alle Bewohner wurden privat untergebracht. Der Sachschaden wird auf mind. 250.000.-EUR geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Während der Löscharbeiten wurde der Verkehr weiträumig umgeleitet. Im Einsatz waren ca 300 Kameraden der Feuerwehren des Landkreises Northeim, der Werksfeuerwehr Continental unter Leitung des Ortsbrandmeister Greene, das THW, 5 RTW, zwei NAW (inkl. leitenden Notarzt), ein Mitarbeiter der Stadt Einbeck sowie 6 Polizeibeamte aus Bad Gandersheim, Einbeck und Northeim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell