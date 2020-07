Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brandserie- Fahndungserfolg der Polizei

Northeim (ots)

Einbeck, Einbecker Straße, Freitag, 10.07.2020, 22.50 Uhr

SALZDERHELDEN (Se) Am späten Freitagabend wurde im Einbecker Ortsteil Salzderhelden eine weibliche Person von Polizeibeamten in zivil dabei überrascht, wie sie unmittelbar einen Altkleidercontainer in Brand setzen wollte. Die Person konnte an der Tatausführung gehindert und festgenommen werden. Bei der anschließenden Verbringung in die Gewahrsamszelle der Polizei Northeim leistete die Frau Widerstand. Die Ermittlungsgruppe hat unmittelbar nach der Festnahme die Ermittlungen übernommen, die am heutigen Tage mit Hochdruck fortgeführt werden. Die Ermittlungsgruppe war am Montag im Zusammenhang mit den Bränden in Einbeck und Salzderhelden eingerichtet worden.

