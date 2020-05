Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frankenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Ansammlung von größerer Personengruppe auf einem Parkplatz

Kassel (ots)

Am gestrigen Freitagabend erhielt die Polizei Kenntnis von einer größerer Personengruppe auf dem Parkplatz "Wehrweide" in Frankenberg. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeistation Frankenberg berichten, konnten dort gegen 23:50 Uhr ca. 100 Personen, die sich zum großen Teil mit ihren Fahrzeugen an der Örtlichkeit aufhielten, festgestellt werden. Der Aufforderung durch die Beamten die Örtlichkeit zu verlassen, kamen alle Personen umgehend nach. Offensichtlich waren die Anwesenden einer "Einladung" einer Person gefolgt, die diese über einen Internetdienst veröffentlicht hatte. Mögliche Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz werden durch die Beamten im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Jens Heine (PHK)

Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell