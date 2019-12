Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mutterstadt (ots)

Am 13.12.2019, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich in der Blockfeldstraße ein Verkehrsunfall mit einer verletzten 64-Jährigen Frau. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer stand mit seinem PKW in einer Parkbucht in Queraufstellung zur Fahrbahn. Unmittelbar hinter dem PKW hielt ein ebenfalls 67-jähriger Fahrzeugführer am Fahrbahnrand an, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. In diesem Moment setzte der in der Parkbucht befindliche PKW zum Ausparken zurück und klemmte die ausgestiegene 64-Jährige zwischen den beiden PKWs ein. Hierdurch verletzte diese sich im Bereich des Beckens und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell