Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Täterfestnahme nach Kraftfahrzeugdiebstahl

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wird der 39-jährigen Geschädigten zunächst in einem Moment der Unachtsamkeit, in einer Gaststätte in der Eisenbahnstraße, die Handtasche samt Fahrzeugschlüssel entwendet. Bei einer Nachschau stellt diese dann fest, dass der Täter mit Hilfe des Fahrzeugschlüssels auch den PKW der Geschädigten entwendet hat. Im Zuge intensiver und umgehend eingeleiteter Ermittlungen kann der 31-jährige Täter in der Edigheimer Straße in Ludwigshafen lokalisiert und noch im Fahrzeug sitzend festgenommen werden. Da dieser unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln steht wird er zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Er muss sich nun neben dem Diebstahl von Handtasche und Kraftfahrzeug, zudem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Kühnast, PHK



Telefon: 06233/313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell