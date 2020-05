Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw in Kassel schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold: Bei einem Verkehrsunfall auf der Wolfhager Straße am gestrigen Donnerstagnachmittag ist ein 71 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Verletzungen sind aber offenbar nicht lebensgefährlich.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 14:50 Uhr an der Einmündung Wolfhager Straße, Ecke August-Bode-Straße. Der 71-Jährige aus dem Kreis Gütersloh war mit seinem Motorrad auf der Wolfhager Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Ein LKW, an dessen Steuer ein 45-jähriger aus Großalmerode saß, fuhr auf der Gegenrichtung der Wolfhager Straße. An der Fahrbahnverengung von zwei auf einen Fahrstreifen soll der Motorradfahrer noch versucht haben, ein vorausfahrendes Auto zu überholen, kam dabei ins Schleudern und stieß mit dem entgegenkommenden LKW zusammen. Die genaue Höhe des Sachschadens kann nicht abschließend beziffert werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten eingerichteten ca. zweistündigen Vollsperrung der Wolfhager Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen.

