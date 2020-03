BPOL NRW: Die Bundespolizeiinspektion Kleve erfreut sich über zweistellige Verstärkung - am 10. März 2020 wurden 11 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Euregio Rhein-Waal vereidigt.

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Die Bundespolizeiinspektion Kleve erfreut sich über zweistellige Verstärkung - am 10. März 2020 wurden 11 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Euregio Rhein-Waal vereidigt.

Kleve - Kempen

Die Bundespolizeiinspektion Kleve kann sich über Verstärkung freuen. Elf Polizeimeisterinnen und Polizeimeister, die Ende Februar ihre Ausbildung beendeten, traten am 2. März 2020 ihren Dienst bei der Bundespolizei in Kleve an. Am Dienstag, 10. März 2020 fand nun in den Räumlichkeiten der Euregio Rhein-Waal in Kleve im feierlichen Rahmen die Vereidung durch den Präsidenten der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, Andreas Jung statt.

Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Kleve, Polizeioberrat Christian Neubert begrüßte zu Anfang der Vereidigungszeremonie die anwesenden Teilnehmer und Gäste. In seiner Rede betonte er die Wichtigkeit des abzulegenden Amtseides. Durch Leisten des gesetzlich vorgeschriebenen Amtseides wird der Ernennungsvorgang zur Beamtin / Beamten auf Probe komplettiert.

"Wir freuen uns auf Sie. Als Dienststellenleiter kann ich Ihnen versichern, dass wir Sie mit offenen Armen aufnehmen werden und unser Bestes geben, Ihnen einen guten Start zu ermöglichen. Ein motiviertes Team, anspruchsvolle Aufgaben und viele neue Herausforderungen erwarten Sie. Willkommen in der Familie der Bundespolizei hier am Niederrhein", so der Inspektionsleiter Christian Neubert.

Nach einer zweiwöchigen Schulung und Vorbereitung auf die Besonderheiten im Aufgabenbereich der Inspektion Kleve werden die neuen Kolleginnen und Kollegen anschließend als Kontroll- und Streifenbeamte ihren Dienst versehen.

Die Zuständigkeit der Bundespolizeiinspektion Kleve erstreckt sich im Bundesland Nordrhein-Westfalen auf die Landkreise Borken, Kleve, Viersen und Wesel in den Regierungsbezirken Münster und Düsseldorf. Zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben im grenz- und bahnpolizeilichen Aufgabenbereich wurde der Inspektion das Bundespolizeirevier Kempen zugeordnet. Nicht ständig besetzte Dienstverrichtungsräume der Inspektion befinden sich am Flughafen Niederrhein "Airport Weeze" sowie in Gronau. Im grenzpolizeilichen Aufgabenbereich ist die Bundespolizeiinspektion Kleve für 282 Kilometer Binnengrenze zu den Niederlanden mit 100 befahrbaren Grenzwegen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie 5 Bundesautobahnen) und der internationalen Wasserstraße Rhein zuständig. Zudem erfolgt die binnen- und außengrenzpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung am Flughafen Niederrhein "Airport Weeze". Im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich ist die Bundespolizeiinspektion Kleve für 298 Kilometer Bahnstrecke mit 38 Personenbahnhöfen / Haltepunkten der Eisenbahnen des Bundes in den vorweg genannten Kreisen zuständig.

