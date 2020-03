Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Öffentlichkeitsfahndung, Tatverdächtiger stellt sich der Bundespolizei

Dortmund/Arnsberg/Hagen/Köln (ots)

Nach erfolgter Öffentlichkeitsfahndung, stellte sich gestern (10. März) der gesuchte Tatverdächtige der Bundespolizei in Dortmund.

In der vergangenen Woche fahndete die Bundespolizei mit Beschluss des Amtsgerichts Hagen nach einer bislang unbekannten männlichen Person. Diese soll im Dezember 2019 eine Frau im Zug von Hagen nach Köln sexuell belästigt haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4537670 ). Am gestrigen Nachmittag stellte sich der Gesuchte der Bundespolizei in Dortmund. Der 31-jährige Mann aus Arnsberg teilte den Beamten mit, dass er die Person auf den Fahndungsfotos wäre. Im weiteren Verlaufe der ersten Befragung stritt er die Tat jedoch ab.

Weitere Ermittlungen gegen den syrischen Staatsangehörigen folgen nun.

Die Bundespolizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung. Wir möchten Sie bitten, die entsprechenden Bilder zu löschen.

*AB

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Pressestelle



Telefon: 0231 562247 131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell