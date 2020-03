Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei fahndet und bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Hagen/Köln (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Mann eine Reisende am 14. Dezember 2019 in einem Zug sexuell belästigt haben soll, sucht die Bundespolizei nun mit Bildern nach dem Täter.

Ein bislang unbekannter Mann betrat am 14. Dezember 2019 gegen 14 Uhr in Hagen das Abteil eines IC, der sich auf dem Weg nach Köln befand. Dort setzte er sich neben eine bereits im Zug befindliche Frau. Sofort begann der Mann an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren, welches er dabei jedoch nicht entblößte. Während der Ausführung seiner Tathandlung schaute er die Geschädigte an. Er richtete dabei auch sein Handy auf die Frau weshalb davon auszugehen ist, dass er sie unberechtigt foto- oder videografierte. Mit Beschluss des Amtsgerichts Hagen, wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses, fahndet die Bundespolizei nun mit Lichtbildern nach dem vermeintlichen Tatverdächtigen.

Wir fragen nun: Wer kann Hinweise zu der auf den Fotos abgebildeten Person geben? Gibt es Mitreisende, die ggf. die Tathandlung am 14. Dezember beobachten konnten? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0 800 6 888 000 entgegen.

Bilder der unbekannten Person können unter folgendem Link abgerufen werden:https://bit.ly/2TCXJg8

