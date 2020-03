Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt nach lebensgefährlicher Fahrt auf Güterzug

Dortmund/Oelde (ots)

In den vergangenen frühen Morgenstunden (10. März), wurde die Bundespolizei über zwei Männer informiert, die unerlaubt auf einem Güterzug mitgefahren sein sollen. Die Personen sollten sich nun im Dortmunder Hauptbahnhof befinden.

Die Dortmunder Bundespolizei wurde in den vergangenen frühen Morgenstunden (2 Uhr) von Mitarbeitern der DB darüber informiert, dass sich auf einem im Hauptbahnhof befindlichen Güterzug zwei schlafende, männliche Personen aufhalten würden. Als die Einsatzkräfte am entsprechenden Bahnsteig eintrafen, befanden sich die beiden Berliner schon in Obhut von DB-Mitarbeitern. Die Männer im Alter von 28 und 31 Jahren, hätten sich in einem Schlafsack schlafend auf einer kleinen "Freifläche" eines Waggons befunden. Erste Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass der Güterzug, der ursprünglich aus Tschechien kam, letztmalig in der vergangenen Nacht im münsterländischen Oelde hielt. Wo genau die zwei deutschen Staatsangehörigen den Zug bestiegen, teilten sie den Bundespolizisten nicht mit.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor solchen Handlungen. Allein das Betreten der Gleisanlagen ist lebensgefährlich. Wer Güterzüge besteigt und darauf mitfährt, bringt sein Leben leichtfertig in Gefahr. Die zwei Männer wurden nach Aufnahme des Sachverhaltes auf freiem Fuß belassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell