BPOL NRW: Gesuchter Einbrecher mit Aufbruchswerkzeug von Bundespolizei festgenommen

Aachen - Heilbronn (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag einen gesuchten Einbrecher festgenommen. Der 31-jährige Georgier reiste mit einem Fahrzeug aus den Niederlanden am ehemaligen Grenzübergang Aachen-Vetschau ein. Er wurde vom Amtsgericht in Heilbronn wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls mittels eines Untersuchungshaftbefehls gesucht. Er wurde festgenommen und an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aachen übergeben. In seinem Fahrzeug befand sich noch diverses Aufbruchswerkzeug, welches von den Beamten sichergestellt wurde. Der 31-jährige Georgier wird heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

In seiner Begleitung befand sich ein 28-jähriger Georgier, der lediglich im Besitz einer Aufenthaltsgestattung war, die nicht für die Ausreise und anschließende Wiedereinreise als Ausweisdokument ausreichte. Er wurde wegen der unerlaubten Einreise beanzeigt und an das zuständige Ausländeramt Köln verwiesen.

In einem weiteren Fall wurde am Hauptbahnhof Aachen von der Staatsanwaltschaft Aachen ein Haftbefehl wegen mehrerer Straßenverkehrsdelikte vollstreckt. Ein 45-jähriger Deutscher konnte die gegen ihn verhängte Geldstrafe von über 2.000,- Euro nicht zahlen. Ersatzweise muss er jetzt eine Freiheitstrafe von 68-Tagen absitzen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

