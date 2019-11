Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Gaststätte eingebrochen - Einbruch in Vereinsheim - Münzsammlung aus Einfamilienhaus entwendet - Kofferraum aufgebrochen

Fulda (ots)

In Gaststätte eingebrochen

FULDA. Am frühen Sonntagmorgen (24.11.), gegen 6 Uhr, drang ein unbekannter Mann gewaltsam über ein Fenster in einen Gastronomiebetrieb im Kothenbachweg ein. Dabei entwendete er aus den Räumlichkeiten eine geringe Summe Bargeld. Beim Verlassen des Objekts in Richtung Bardostraße wurde der Täter von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet. Laut Personenbeschreibung war der Tatverdächtige dunkel gekleidet und hatte eine schlanke Statur. Möglicherweise trug er eine Kapuze und hatte gelocktes Haar.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

FULDA. Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagabend (22.11.) bis Sonntagnachmittag (24.11.) gewaltsam in einen Verkaufsstand auf dem Gelände eines Sportvereins in der Hubertstraße ein. Um in Räumlichkeit zu gelangen, schoben die Täter den Rollladen eines Fensters nach oben und schlugen die dahinterliegende Fensterscheibe ein. Über mögliches Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Münzsammlung aus Einfamilienhaus entwendet

NEUHOF. In Rommerz hebelten Unbekannte am Freitag (22.11.), zwischen 7:15 Uhr und 19 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Stück" auf. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten eine Münzsammlung im Wert von mehreren Hundert Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kofferraum aufgebrochen

BAD SALZSCHLIRF. In der Zeit von Samstagabend (23.11.) bis Sonntagmittag (24.11.) brachen Unbekannte den Kofferraum eines schwarzen Skoda Superb auf. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Bonifatiusstraße im Bereich einer dortigen Kleingartenanlage abgestellt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Der verursachte Schaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell