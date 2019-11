Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallfluchten

Vogelsbergkreis (ots)

Verkehrsunfallfluchten

Lauterbach - Bereits am Donnerstag (21.11.), in der Zeit von 05.50 Uhr bis 15.15 Uhr, hatte eine 48-jährige Pkw-Fahrerin ihren blauen Passat Kombi auf dem Parkplatz des Eichhofkrankenhauses in der Eichofstraße in Lauterbach zum Parken abgestellt. Als sie mit ihrem Pkw nach Hause zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieser Beschädigungen aufwies. Vermutlich beim Rangieren bzw. Ein- oder Ausparken hatte ein unbekannter Fahrzeugführer den Passat beschädigt. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern.

Lauterbach - Am Montag (25.11.), in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr, hatte ein 52-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen VW Passat zuerst auf dem Parkplatz der Bäckerei Pappert in der Straße "An der Leimenkaute" und dann auf dem Parkplatz des Posthotels "Johannesberg" zum Parken abgestellt. An einer dieser beiden Örtlichkeiten beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken den abgestellten Passat. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Stephan Müller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell