Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sexualdelikt, Drogen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Haftbefehl

Rinteln (ots)

(swe). Über ein Internetportal nahm eine 21-jährige Rintelnerin Kontakt mit einem 27-jährigen Mann aus Essen auf. Man verabredete sich zum Shoppen und mehr, wobei die Rintelnerin dem Mann nach eigenen Angaben klar ihre Grenzen aufzeigte. Diese Grenzen wollte der Mann dann in Folge bei Hotelaufenthalten in Frankfurt und Rheda Wiedenbrück nicht akzeptieren, so dass die Frau Strafanzeige wegen zweier sexueller Übergriffe gegen ihn erstattet. Bei der Kontrolle seiner Person, als er die Frau in Rinteln aufsuchen wollte, stellten die Beamten dann weitere Verstöße fest. Er verfügte nicht über die notwendige Fahrerlaubnis zum Führen des Kraftfahrzeugs und hatte zudem Betäubungsmittel - vermutlich Amphetamine - dabei. In den pol. Auskunftssystemen war zudem vermerkt, dass der Mann noch eine viermonatige Freiheitsstrafe zu verbüßen hat. Er wurde deshalb verhaftet.

