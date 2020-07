Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bargeld entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Mittwoch 08.07.2020

Am Mittwochmorgen, den 08.07.2020, hob eine 53jährige Kundin der Commerzbank in Einbeck, am dortigen Geldautomaten, einen Betrag von 100,-Euro ab. Beim Verlassen der Bankfiliale vergaß die aus Kohnsen stammende Frau jedoch das Geld im Ausgabeschacht. Als sie nach kurzer Zeit zum Geldautomaten zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter, unmittelbar nach ihr am Geldautomat gewesener Kunde, die 100,- Euro an sich genommen hat. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell