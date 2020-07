Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me), Dehneweg, Parkplatz der Paracelsus Klinik am See. Zeitraum: Fr. 10.07.2020, 07.45 Uhr --14.45 Uhr. Beschädigt wurde ein PKW Renault,Farbe schwarz. Dem Fahrzeug wurden mehrere Kratzer auf der Fahrer.-und Beifahrertür zugefügt. Geschätzter Sachschaden 1000.-Euro. Unfallverursacher beschädigte den g. Renault beim Ein.-bzw. Ausparken und ist nunmehr flüchtig. Es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen, so dass Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen wurden. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissarait Bad Gandersheim, Tel. 05382 -919200, melden.

