Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beratung am Telefon- Das Präventionsteam der Polizei Northeim informiert

Northeim (ots)

NORTHEIM (köh) - Ferienzeit ist oft auch Einbruchzeit! Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Northeim konnten in den vergangenen Jahren während der Sommerferien keine besonderen Anstiege der Fallzahlen im Bereich von Wohnhaus- und Wohnungseinbrüchen registriert werden. Dennoch gibt es auch in dieser Zeit immer wieder Einbrüche. Der Schrecken ist immer dann besonders groß, wenn Geschädigte im Urlaub die Nachricht erhalten, dass bei ihnen eingebrochen wurde oder dies nach der Rückkehr selbst feststellen. Der Erholungswert der schönsten Tage im Jahr ist dann leider schnell wieder aufgebraucht.

Wie in der Vergangenheit informiert das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim auch in diesem Jahr zum Thema Einbruchschutz. Bedingt durch die Corona-Pandemie beschreiten die Beamten jedoch neue Wege. Ab dem 14. Juli bis Ende August 2020 bietet das Präventionsteam daher die Möglichkeit der telefonischen Beratung an. Jeweils dienstags stehen Polizeihauptkommissar Dirk Schubert und Polizeioberkommissar Matthias Heise in der Zeit von 14.00 - 16.00 Uhr für Fragen von Bürgerinnen und Bürgern unter den Rufnummern 05551/7005-407 und -406 zur Verfügung. Wer zu diesen Zeiten berufsbedingt verhindert ist, hat zudem die Möglichkeit unter den o.g. Rufnummern telefonische Beratungstermine außerhalb dieses Zeitraumes zu vereinbaren.

Weiterhin bietet das Präventionsteam ab dem 14. Juli bis Ende August 2020 immer donnerstags in der Zeit von 14.00- 16.00 Uhr telefonische Beratungen speziell zum Thema "Betrug zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren" an. Hierbei geht es speziell darum wie man Betrugsversuche am Telefon erkennen kann. Aber auch Fragen zum Betrug an der Haustür und Trickdiebstahl werden unter den oben genannten Telefonnummern beantwortet.

