Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Reifen zerstochen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Donnerstag, 09.07.2020, wurde in der Judenstraße ein schwarzer Pkw Audi A5 beschädigt. Unbekannte Täter haben in der Zeit von 15.30 bis 17.15 Uhr drei Reifen des abgestellten Autos zerstochen. Der Geschädigte geht von einem Schaden in Höhe von 600,- Euro aus. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

