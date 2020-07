Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Randalierer im Helios-Krankenhaus

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Albert-Rohloff-Straße, Donnerstag, 20.15 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstag, 09.07.20, 20.15 Uhr baten Bedienstete des Helios Krankenhauses die Polizei Bad Gandersheim um Hilfe, da im Bereich der Notaufnahme ein Patient randalieren soll. Vor Ort bestätigten sich die Angaben der Mitarbeiter. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich der alkoholisierte Patient äußerst aggressiv, drohte und beleidigte die Beamten. Durch einfache körperliche Gewalt konnte der aggressive Patient unter Kontrolle gebracht werden, so dass weder die eingesetzten Beamten, noch das Klinikpersonal verletzt wurden. Zur Fortführung der Behandlungen wurde der Patient in ein anderes Krankenhaus überstellt.

