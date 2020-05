Polizei Paderborn

POL-PB: Frontal gegen Baum - Autofahrer tödlich verletzt

Altenbeken (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf der Neuenheerser Straße (K38)bei Altenbeken-Schwanery hat ein 53-jähriger Autofahrer am Donnerstag tödliche Verletzungen erlitten.

Der Mann fuhr gegen 08.10 Uhr mit Dacia Logan auf der Neuenheerser Straße von Schwaney in Richtung L828 (Strecke Buke-Neuenheerse). In einer leichten Linkskurve kam der Wagen aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der schwerstverletzte Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem total beschädigten Kombi befreit werden. Der eingesetzte Notarzt führte Reanimationsmaßnahmen durch und forderte einen Rettungshubschrauber an. Infolge seiner schweren Verletzungen verstarb der 53-Jährige noch am Unfallort. Die K38 war im Bereich der Unfallstelle bis 11.10 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell