POL-PB: Aktuelle Warnung! Falsche Polizisten am Telefon

(mb) Aktuell warnt die Paderborner Polizei vor betrügerischen Anrufen mit der "Falsche-Polizisten"-Masche. Eine am Mittwochabend begonnene Serie der Telefonbetrüger setzt sich am Donnerstagvormittag fort.

Ab etwa 20.00 Uhr riefen die unbekannten Täter meistens in Seniorenhaushalten in Paderborn, Schloß Neuhaus, Elsen und Sande an. Gut ein Dutzend Frauen und Männer nahmen die Anrufe entgegen. Alle kannten die Betrugsmasche und legten sofort wieder auf. Die Betrüger hatten sich als Polizeibeamte der Kripo Paderborn ausgegeben und über festgenommene Einbrecher sowie angeblich bevorstehende Einbrüche berichtet. Spätestens als sie nach Geld und Wertsachen im Haus der Anrufer fragten, war den vermeintlichen Opfern klar, dass Kriminelle am Telefon waren. Seit 09.00 Uhr am Donnerstag sind die Täter wieder an der Strippe. Bislang ist kein Fall bekannt geworden, bei dem sie Beute gemacht haben.

Die Polizei warnt: "Wir rufen Sie niemals an und fragen nach Geld oder Wertsachen. Wir fordern niemals dazu auf, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Das tun nur Betrüger!"

Die Tipps der Polizei:

- Falls Sie sich unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern legen Sie auf wählen Sie die Notruf-Nummer selbst.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Weitere Informationen sind hier eingestellt: https://polizei.nrw/artikel/trickbetrueger-zocken-immer-mehr-aeltere-menschen-ab

