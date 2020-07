Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrügerisches Gewinnversprechen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Nelkenweg, Mittwoch, 08.07.20, 11.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 08.07.20, 11.00 Uhr meldete sich ein 80-jähriger Bad Gandersheimer bei der Polizei und teilte mit, dass er von einer bislang unbekannten Person angerufen und über einen Preisausschreibengewinn in Höhe von 39.000,- EUR in Kenntnis gesetzt wurde. Zum Erhalt des Gewinnes sollte der Bad Gandersheimer Gutscheinkarten von Amazon erwerben und bei einem erneuten Anruf des Auftraggebers die Gutscheincodes übermitteln. Nachdem der Bad Gandersheimer Gutscheinkarten im Wert von über 500,- EUR erworben hatte, erfolgte ein erneuter Anruf der unbekannten Person. Eine Aufforderung zum Erwerb und zur Übermittlung weiterer Gutscheinkarten kam dem 80-jährigen ungewöhnlich vor, aus diesem Grund beendete er das Gespräch. Die Ermittlungen wegen Betruges wurden aufgenommen.

