Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt nicht beachtet - Unfall

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße / Lohmülenweg, Mittwoch, 08.07.20, 18.45 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 08.07.20, 18.45 Uhr befuhr eine 47-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw, Honda die Hildesheimer Straße stadtauswärts als aus dem Lohmülenweg ein 26-jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Pkw, BMW auf die Hildesheimer Straße einbiegen wollte. Beim Passieren des Kreuzungsbereiches missachtete die Einbeckerin die Vorfahrt des Bad Gandersheimers, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000,- EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell