Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung! Vermisste Johanna H. aufgefunden

Hannover (ots)

Die seit Donnerstag (18.07.2019) vermisste 16 Jahre alte Johanna H. aus Laatzen ist gefunden worden.

Polizeibeamte habe die Jugendliche am heutigen Montagvormittag (29.07.2019) in Hamburg angetroffen. Sie ist wohlauf. /ahm, has

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4330789

