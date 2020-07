Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: u.a. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Freitag, den 10.07.2020, gegen 02.20 Uhr, wurde durch die Polizei in Northeim, Göttinger Straße, ein VW Golf kontrolliert, bei dem die TÜV - Plaketten fehlten. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw aufgrund mehrerer Mängel nicht mehr verkehrssicher war. Zudem war der 17 - jährige Fahrzeugführer aus Göttingen nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Infolge der gravierenden Mängel, u.a. defekte Bremsen, am Pkw durfte dieser auch nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden. Es wurde eine Strafanzeige und eine Verkehrsordnungswidrigkeiten- anzeige gefertigt.

