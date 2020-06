Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Reihenhaus

Ratzeburg (ots)

22. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 19. bis 20. Juni 2020 - Bad Oldesloe

In der Zeit vom 19. Juni 2020, 17:30 Uhr, bis zum 20. Juni 2020, 15:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Fuchsberg in Bad Oldesloe.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen suchten unbekannte Täter vermutlich über die auf der Gebäuderückseite liegende Wiese das Tatobjekt auf.

Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Erdgeschoss verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Reihenhaus und durchsuchten den Innenbereich nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie wieder über die Gebäuderückseite in unbekannte Richtung.

Zur Art und Höhe der erlangten Beute können noch keine Aussagen gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden:

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Fuchsberg" und der näheren Umgebung im o.g. Tatzeitraum aufgefallen.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 5010.

