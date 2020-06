Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - ein versuchter Fahrzeugdiebstahl

Ratzeburg (ots)

19. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 17./18.06.2020 - Geesthacht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Apfelweg in Geesthacht zu Sachbeschädigungen an drei Kraftahrzeugen. Des Weiteren wurde versucht im Pfirsichweg ein Leichtkraftrad zu entwenden.

Zwischen 18.00 Uhr und 05.00 Uhr wurden drei Fahrzeuge der Marken Nissan und VW durch Kratzspuren beschädigt. Die Fahrzeuge waren im Tatzeitraum am Fahrbahnrand geparkt.

Im Tatzeitraum von 21.00 Uhr - 08.00 Uhr haben unbekannte Täter zudem versucht im Pfirsichweg ein Leichtkraftrad zu entwenden. Sie versuchten die Lenkradsperre gewaltsam zu überwinden und beschädigten diese dabei. Weiterhin entwendeten sie ein am Leichtkraftrad befestigtes Topcase.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wem sind verdächtige Personen im Tatzeitraum im Apfel- und im Pfirsichweg in Geesthacht aufgefallen? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

