Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Cannabis gehandelt - ein Tatverdächtiger festgenommen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einer "Corona-Polizeistreife" fiel am Sonntag gegen 18.40 Uhr auf einer Sitzgelegenheit in einem Gebüsch am Bolzplatz in der Eppelheimer Straße mehrere junge Männer auf. Beim Erkennen der Polizei ergriffen drei Männer die Flucht, ein 24-Jähriger blieb zurück und wurde festgenommen. Vor Ort wurden zwei Handys, eine Feinwaage mit Cannabisantragungen, Longpapers sowie drei Tütchen mit geringer Menge an Cannabis vorgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Schwetzingen.

