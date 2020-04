Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Baucontainern - Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Freitag auf Samstag aus zwei durch ein Vorhängeschloss gesicherte Baucontainern auf einer Baustelle im Wiesentalweg vier Akkugeräte der Marke Dewald, einschließlich Akkus und Ladegeräte im Gesamtwert von 2000 Euro. Der Täter gelangte hierbei über einen Feldweg an die umzäunte Baustelle, durchtrennte mittels unbekanntem Werkzeug die Gitter an einem Zaunelement und gelangte so auf die Baustelle zu den Baucontainern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim Tel.: 07261/ 6900 oder der Polizeiposten Waibstadt Tel.: 07263/ 5807 entgegen.

