Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (10.02.2020) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Die Beamten beobachteten gegen 19.45 Uhr am Arnulf-Klett-Platz das mutmaßliche Rauschgiftgeschäft zwischen dem Tatverdächtigen und einem 40 Jahre alten Mann. Sie nahmen den 23-Jährigen im Anschluss im Hauptbahnhof fest und fanden bei seiner Durchsuchung eine kleine Menge Marihuana und Bargeld. Die Auswertung des Mobiltelefons des Beschuldigten brachte weitere mutmaßliche Taten hervor, welche den Verdacht des gewerbsmäßigen Agierens des Beschuldigten erhärteten. Bei dem 40-jährigen mutmaßlichen Käufer fanden sie die vermutlich von dem Beschuldigten erworbene Kleinmenge Marihuana. Sie setzten den 40-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Der mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene 23-jährige Gambier wird im Laufe des Dienstags (11.02.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

