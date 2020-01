Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Renitenter Ladendieb wird dem Haftrichter vorgeführt

Neuss (ots)

Am Donnerstagabend (16.01.) nahm die Polizei einen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest. Der Mitarbeiter eines Discounters an der Römerstraße hatte, gegen 18:35 Uhr, den Tatverdächtigen beim Diebstahl von Nahrungsmitteln erwischt. Diese hatte er in seinem Rucksack versteckt. Als er ohne zu bezahlen den Kassenbereich verlassen wollte, stellte ihn der Zeuge zur Rede. Daraufhin attackierte ihn der Tatverdächtige. Weitere Zeugen konnten den renitenten Mann bis zum Eintreffen der Polizei in Schach halten. Der momentan wohnungssuchende 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der bereits wegen weiterer Delikte hinreichend bekannte 28-Jährige wird am Freitagnachmittag (17.01.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Beamte des Neusser Fachkommissariats übernahmen die weiteren Ermittlungen.

