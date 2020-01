Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer erfasst Fußgängerin

Dormagen (ots)

Am Donnerstagmittag (16.01.), gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Dormagener mit seinem Auto die Nettergasse. Im Kreisverkehr mit der Römerstraße beabsichtigte er nach rechts in diese abzubiegen. Dabei übersah er eine 55-jährige Fußgängerin, die gerade die Römerstraße am dortigen Überweg querte. Diese stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten die Dormagenerin zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus.

