Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Bargeld aus Pflanzengeschäft - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Bei einem Einbruch in die Filiale eines Pflanzengeschäftes in Dormagen an der Lübecker Straße im Gewerbegebiet Top-West, in der Nacht zum Donnerstag (16.01.), fiel den Tätern etwas Bargeld in die Hände. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Einbrecher durch die Eingangstür in die Räume der betroffenen Firma ein. Die Polizei erhielt gegen 03:00 Uhr Kenntnis vom Einbruch. Eine Fahndung nach eventuellen Verdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise auf den Einbruch werden erbeten unter der Rufnummer 02131 3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell