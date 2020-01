Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Neuss und Dormagen - Die Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag (16.01.) waren in Neuss und Dormagen Einbrecher aktiv. In Neuss-Grimlinghausen geriet die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses "An der Eiche" ins Visier von unbekannten Tätern. Durch das Einschlagen des Glases der Terrassentür, zwischen 15:30 Uhr und 18:50 Uhr, gelangten sie in die Wohnung. Anschließend durchsuchten sie einige Schränke. Beute machten sie nach Angaben des Bewohners nach ersten Erkenntnissen jedoch keine. In Dormagen, an der Straße "Höhenberg", kam es gleichentags zwischen 18:10 Uhr und 18:55 Uhr, zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Unbekannte hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten Teile des Mobiliars nach Wertsachen. Dabei fiel ihnen ein Notebook in die Hände. An der Adolf-von-Menzel-Straße, ebenfalls in Dormagen, versuchten Einbrecher erfolglos die Eingangstür eines Einfamilienhauses zu knacken. Es liegen Hinweise auf eine Tatzeit gegen 02:45 Uhr vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor! Die Polizei bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchsschutz an. Der nächste Vortrag findet am Mittwoch, den 29.01.2020, um 18 Uhr, in der Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss statt. Um Anmeldung wird gebeten unter 02131 300-0. Weitere Informationen dazu sowie allgemeine Tipps finden Sie auch im Netz unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

