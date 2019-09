Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall auf nasser Fahrbahn: 17-jähriger stürzt mit Leichtkraftrad und rutscht in Leitplanke

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1072

Bei einem Unfall auf der Benninghofer Straße im Dortmunder Stadtteil Loh ist ein Leichtkraftradfahrer am Montagabend (16.9.2019) schwer verletzt worden.

Der 17-Jährige fuhr um 20.14 Uhr auf der Benninghofer Straße in Richtung Höchsten. Nach Zeugenaussagen rutschte er auf nasser Fahrbahn in einer Linkskurve gegen eine Leitplanke. Eine Notärztin versorgte den Schwerverletzten. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht.

Der Sachschaden liegt geschätzt bei 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell