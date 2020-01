Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter versuchte Garagentor zu knacken - Polizei sucht Verdächtigen mit Cargohose

Meerbusch (ots)

Eine bislang unbekannte Person machte sich in der Nacht zum Freitag (17.01.) gewaltsam am Garagentor eines Reihenhauses an der Straße "Am Krüershof" in Meerbusch-Büderich zu schaffen. Hausbewohner, durch Geräusche auf den Vorfall gegen 00:35 Uhr aufmerksam geworden, bekamen noch mit, wie ein Verdächtiger in Richtung "Am Kamp" lief. Der Flüchtige hatte vermutlich einen Vollbart und war mit einer dunklen Mütze und einer Cargohose mit großen Außentaschen bekleidet. Eine Fahndung durch die zwischenzeitlich informierte Polizei verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen, die weitere verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

