Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Koblenz (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag wurde ein geparkter PKW Seat Leon im Heckbereich auf der Karthause in der Alexanderstraße beschädigt. Der Schaden wurde durch die Fahrzeugbesitzerin gegen 14.20 Uhr festgestellt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall, ohne die nötigen Feststellungen zuzulassen. Es entstand ein geschätzter Schaden von 800 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-103 2510.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-1099 / SB: Fuhrmann

E-Mail: ppkoblenz.flz.poststelle@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell