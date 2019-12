Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz- Wohnungsbrand in der Koblenzer Straße - Bewohner tot aufgefunden

Koblenz (ots)

Beim in der Nacht gemeldeten Brand eines Hauses in der Koblenzer Straße ist eine Person verstorben. Nachdem zunächst keine Meldungen über Verletzungen bei Einsatzkräften oder Anwohnern bekannt geworden waren, galt nach Überprüfung der gemeldeten Bewohner ein Mensch als vermisst. Nach Abschluss der Löscharbeiten und ersten Sicherungsmaßnahmen konnte die Feuerwehr bei der ersten Begehung des Brandortes eine leblose Person bergen. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei dem Verstorbenen um den 74-jährigen Bewohner handeln. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

