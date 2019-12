Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wohnhausbrand

Koblenz (ots)

Am 25.12.2019, gegen 00.38 Uhr meldeten Anwohner einen Wohnhausbrand in der Koblenzer Straße. Beim Eintreffen der Polizeikräfte stand das Haus bereits im Vollbrand und die Feuerwehr hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Reihenhaus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Häuser verhindern. Die Löscharbeiten werden vermutlich noch bis in die Morgenstunden andauern. Ein Betreten des Gebäudes ist wegen der Einsturzgefahr nicht möglich. Daher können auch zur Schadenshöhe und zur Brandursache derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Es wurden bislang keine Personen verletzt.

Es waren insgesamt 67 Kräfte von Feuerwehr- und Rettungsdienst und 8 Kräfte der Polizei im Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

