Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht in Koblenz, mindestens vier geparkte Pkw demoliert

Koblenz (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:08 Uhr, wurde der Polizei Koblenz ein Unfall auf der Straße Im Vogelsang mitgeteilt. Nach Auswertung der Unfallspuren muss sich der Unfall wie folgt zugetragen haben: Ein weißes Wohnmobil oder ein weißer Lkw befuhr die Regierungsstraße in Richtung Im Vogelsang. Beim Linksabbiegen touchierte der Verursacher zunächst einen geparkten Pkw im linken Heckbereich und beschädigte das Fahrzeug erheblich. Vermutlich bemerkte der Fahrer des Wohnmobils oder Lkws den Unfall und fuhr mit hoher Geschwindigkeit zurück. Dabei stieß er in die Seite eines in einer Parktasche stehenden Pkw, den er mit so hoher Geschwindigkeit anschob, dass dieser zwei weitere Personenkraftwagen seitlich aufeinander schob. Der Verursacher entfernte sich anschließend mit dem großen, weißen Kraftfahrzeug von der Unfallstelle, ohne die Feststellung der erforderlichen Daten zu ermöglichen. Allein der Schaden an den demolierten geparkten Pkw wird auf mindestens 30.000,- EUR geschätzt. An der Unfallstelle konnten Trümmerteile des verursachenden Kraftfahrzeuges festgestellt werden, so dass es sehr wahrscheinlich ist, zumindest den Fahrzeugtyp des Verursachers nachvollziehen zu können. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion 1 des Polizeipräsidiums Koblenz entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell