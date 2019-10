Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Von F_BMA bis Feuer_3: Arbeitsreicher Tag für die Feuerwehr

Werne (ots)

Der gestrige Dienstag war für die Freiwillige Feuerwehr Werne sehr arbeitsintensiv. Alle Löschgruppen und -züge waren letztlich im Einsatz.

Um 14:35 Uhr wurden der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Langern mit dem Einsatzstichwort F_BMA zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage zum alten Ikea-/Amazon-Lager im Wahrbrink alarmiert. Vor Ort berichtete ein Service-Techniker, dass er die Sprinkleranlage gewartet habe und dabei sei der Alarm aufgelaufen. Trotz der Revisionsstellung für den Sprinkler ist der Alarm aus ungeklärter Ursache weiter geleitet worden, worauf die Freiwillige Feuerwehr alarmiert wurde. Zwar konnte sehr schnell Entwarnung gegeben werden, aber aufgrund eines defekten Bauteils konnte die Anlage erst nach einer Weile zurück gestellt werden. Einsatzende war um 15:10 Uhr. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei Werne.

Um 18:15 Uhr war der Löschzug 1 zu einer Türöffnung als Unterstützung für Notarzt und Rettungsdienst in der Breielstraße unterwegs. Da der Rettungsdienst die Tür mit Unterstützung durch die Polizei bereits selbst hatte öffnen können, konnte der Löschzug bereits auf der Anfahrt wieder abdrehen.

Viel Arbeit bescherte der folgende Einsatz um 18:48 Uhr. Mit dem Stichwort "Feuer_3: Brennt Sauna im Keller" in der Körnerstraße wurde zunächst Vollalarm für den Löschzug Stadtmitte gegeben. Dort war aus unbekannter Ursache die Heimsauna in einem Kellerraum in Brand geraten und stand bereits bei Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand. Die Erkundung der ersteintreffenden Kräfte führte kurzfristig zur Nachalarmierung des Löschzug Stockum, da bereits die gesamte Umgebung stark verraucht war. Alle Bewohner konnten sich bereits retten, aber zwei Hunde waren noch im Gebäude. Sofort wurden drei Trupps mit schwerem Atemschutz ausgerüstet, ein vierter bereitete sich als Sicherheitstrupp vor. Priorität hatte zunächst die Rettung der Hunde, was von einem Trupp unter Atemschutz durch ein Fenster im Erdgeschoss vorgenommen wurde. Parallel wurde der Löschangriff im Keller vorbereitet. Aufgrund der bereits extrem hohen Temperaturen und der starken Verrauchung des Gebäudes wurden Hochdrucklüfter in Stellung gebracht, um ein Vorgehen einigermaßen sicher zu machen. Der dritte Trupp erkundete auf der Rückseite des Gebäudes im völlig verrauchten Garten einen Schacht, der sich gleich über der Sauna befinden sollte. Hier schlugen die Flammen bereits bis in Höhe des Daches aus dem Keller. Da abzusehen war, dass mit allen notwendigen Aktionen weitere Atemschutzgeräteträger benötigt wurden, wurden die Löschgruppen Holthausen und Langern nachalarmiert. Denn insbesondere bei der Brandbekämpfung im heißen, völlig verrauchten Kellerraum setzte der Einsatzleiter immer zwei Trupps parallel ein. Daher war schnell klar, dass einerseits der Nachschub an Atemschutzgeräten sichergestellt werden musste. Dazu wurde der sogenannte Abrollbehälter Atemschutz (AB-A) des Kreises Unna zur Einsatzstelle beordert. Andererseits war der Grundschutz für die Stadt Werne aktuell nicht sicher gestellt, so dass in Absprache mit der Leitstelle in Unna die Löschgruppe Bergkamen-Rünthe in die Feuerwache Mitte verlegt wurde, um im Falle eines parallelen Einsatzes im Rahmen der notwendigen Hilfsfrist ausrücken zu können. Die Rettung der Hunde ging sehr schnell vonstatten. Nur wenige Minuten nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters waren die Tiere befreit und konnten den Besitzern unverletzt übergeben werden. Auch die Riegelstellung zum Schutz des Dachstuhls im Garten war erfolgreich. Kontrollen mit der Wärmebildkamera zeigten, dass die Arbeiten Erfolg zeigten und das Feuer eingedämmt werden konnte. Die Arbeiten im Keller gestalteten sich aufgrund der großen Hitze als sehr anstrengend und zeitaufwendig. Erst rund 30 Minuten nach Beginn der Löscharbeiten konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Um "Feuer aus" melden zu können, brauchte es rund 45 Minuten. Gleichfalls aufwendig gestalteten sich die Nachlöscharbeiten, da der betroffene Raum vollständig mit dem glimmenden Brandschutt der Sauna und aller in Brand geratenen Gegenstände gefüllt war. Dieser Brandschutt wurde nachfolgend mit einem Schaum-Wasser-Gemisch abgedeckt. Insgesamt waren 12 Trupps unter Atemschutz im Einsatz, bis diese Arbeiten erledigt waren. Mit Hilfe der Versorger Gelsenwasser und Westnetz wurde das nicht mehr bewohnbare Gebäude von den Versorgungsnetzen getrennt. Die Körnerstraße war während des gesamten Einsatzes gesperrt. Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Werne mit 13 Fahrzeugen, der AB-A des Kreises Unna, die Löschgruppe Bergkamen-Rünthe mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen, die Polizei mit zwei Streifenwagen, der Rettungsdienst Werne mit einem Notarztfahrzeug und einem RTW. Der Einsatz konnte mit der Übergabe an die Polizei, die das Gebäude zwecks Brandursachenermittlung sicherstellte, gegen 22:30 Uhr beendet werden.

