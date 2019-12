Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kiosk in Koblenz überfallen...

Koblenz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat gestern um 18:13 Uhr einen Kiosk in der Koblenzer Moselweißer Straße und forderte in gebrochenem Deutsch die Herausgabe von Bargeld. Hierbei hielt er ein Messer in der Hand. Durch einen Angestellten wurde ihm das Geld übergeben. Der Täter packte es in einen mitgebrachten grauschwarzen Rucksack und entfernte sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter ist ca. 1,70 Meter groß, war schwarz gekleidet, trug eine Wollmütze und eine Sonnenbrille. Es soll sich um einen "jungen" Mann gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz unter der 0261 103-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



