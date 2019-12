Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Textildiscounter in Koblenz

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 14.12.19 und Montag 16.12.19, 08.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Textildiscounters in der Andernacher Straße in Koblenz ein. Der oder die Täter traten über die Rückseite, von der Bahnseite aus, an das Gebäude heran, schlugen eine Fensterscheibe ein. Vorhandene Alarmmelder wurden beschädigt und eine bislang unbekannte Menge an Textilien gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell