In der Nacht zum Dienstag machten Einbrecher in Göppingen Beute und richteten hohen Schaden an.

Die Täter waren laut Polizeiangaben In Hohenstaufen im Gewann Immenreich, zwischen Hohenstaufen und Ottenbach, am Werk. Sie brachen auf sieben Grundstücken Gartenhäuser und Schuppen auf. In diesen fanden sie drei Kettensägen, einen Laubbläser, einen Trennschleifer, einen Bohrschrauber und ein Aggregat. Mit der Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht. Sie hinterließen zudem einen Sachschaden von über 3.000 Euro. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter die Gerätschaften mit einem Fahrzeug abtransportierten. Sie bitten unter der Telefon-Nr. 07322/96530 um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht zum Dienstag im Gewann Immenreich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden.

Die Polizei empfiehlt, auch Gartenhütten und Schuppen vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Interessenten aus dem Raum Göppingen können unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 Termine vereinbaren. Erste Tipps gibt die Polizei auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

