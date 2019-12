Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Körperverletzung - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am 21.12.2019, gegen 02:00 Uhr, kam es in der Koblenzer Marktstraße (Fußgängerzone) zu einem Körperverletzungsdelikt. In Höhe eines Imbissladens kam es zunächst zu einem verbalen Disput zwischen dem Geschädigten und dem Beschuldigten. Im weiteren Verlauf schlug der Beschuldigte unvermittelt dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine stark blutende Nasenfraktur erlitt. Der Beschuldigte entfernte sich nach der Tat zusammen mit einer zweiten Person fluchtartig zu Fuß in Richtung Löhrstraße. Der bis dato unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt, trug eine auffällig rote Jacke mit Pelzkragen. Hinweise zur Tat bzw. zum Täter bitte an die PI Koblenz 1 unter 0261-103 2510.

